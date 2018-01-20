В Гарварде разработали самого маленького дельта-робота

Инженеры Гарварда разработали самую маленькую версию дельта-робота размером всего несколько миллиметров, способного выполнять свои задачи с невероятной скоростью: работать на сборочной линии, на складе или даже помогать в хирургических операциях.
В 2011 команда специалистов Гарвардского университета разработала технологию производства крошечных роботов, которые они назвали микроэлектромеханическими системами (MEMS). За последние несколько лет им удалось развить это направление и создать на их основе различных самособирающихся ползающих роботов и ловкого робота-пчелу Robobee. Новый робот MilliDelta принадлежит к разновидности дельта-роботов, стационарных устройств с тремя рычагами, отличающихся высокой скоростью работы. Это самый маленький представитель своего рода, сообщает New Atlas.
«Физика масштабирования подсказала нам, что уменьшение размера дельта-роботов повысит и скорость, и ускорение, и производство MEMS, а с их способностью использовать любой материал или их сочетания показались нам идеальным способом как можно быстрее подготовить окончательную версию робота», — говорит Роберт Вуд, ведущий инженер проекта.
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