Страховщики рассказали, сколько водителей авто на «еврономерах» имеют страховку

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество договоров страхования, заключенных для нерезидентных транспортных средств, увеличилось — с 153,7 тысяч до 277,8 тысяч штук. Об этом на запрос autonews.ua сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).

Из этого можно сделать вывод, что почти двукратный рост количества застрахованных автомобилей говорит о значительном притоке в прошлом году «евроблях» в Украину. При этом, как гласит статистика, особого всплеска аварийности с участием «еврономеров» не произошло.

«В рамках страхования ОСАГО было заявлено: в 2016 году 1452 страховых случая, в 2017 году — 1760 страховых случаев», — сообщают в МТСБУ.

Однако в МТСБУ отмечают, что в 2017 году они получили обращения по 308 страховым случаям, где у водителя авто с иностранной регистрацией не было полиса ОСАГО. В 2016 году таких случаев было 189.

«Фактически, каждое пятое обращение к МТСБУ за выплатой по ДТП, где водитель был не застрахован, – по вине водителя авто с иностранной регистрацией. Всего в 2017 году МТСБУ выплатило около 9 млн грн компенсаций пострадавшим за ущерб, причиненный незастрахованными автомобилями с иностранной регистрацией», — сказали autonews.ua в пресс-службе МТСБУ.