Huawei разработала технологию сверхбыстрой зарядки

Watt Lab, исследовательское подразделение Huawei, разработало технологию быстрой зарядки нового поколения. По заверениям представителей компании, аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч можно зарядить до 48% всего за пять минут. На сегодняшний день ни один смартфон не способен так быстро заряжаться. Правда, есть в разработке Huawei один небольшой нюанс.
На данный момент Huawei может заряжать аккумулятор с заявленной скоростью только отдельно от смартфона. Батарея извлекается из гаджета и помещается в специальный зарядный блок достаточно крупных размеров. Таким образом, необходимо иметь запасной аккумулятор, чтобы во время зарядки первого не оставаться без связи.
Возможно, Huawei вновь вернёт моду на смартфоны со съёмными аккумуляторами. Также не исключено, что компания продолжит дорабатывать технологию, чтобы удавалось выполнять зарядку смартфона без дополнительных устройств.
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