Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 141 0

Huawei разработала технологию сверхбыстрой зарядки

Huawei разработала технологию сверхбыстрой зарядки

Watt Lab, исследовательское подразделение Huawei, разработало технологию быстрой зарядки нового поколения. По заверениям представителей компании, аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч можно зарядить до 48% всего за пять минут. На сегодняшний день ни один смартфон не способен так быстро заряжаться. Правда, есть в разработке Huawei один небольшой нюанс.

На данный момент Huawei может заряжать аккумулятор с заявленной скоростью только отдельно от смартфона. Батарея извлекается из гаджета и помещается в специальный зарядный блок достаточно крупных размеров. Таким образом, необходимо иметь запасной аккумулятор, чтобы во время зарядки первого не оставаться без связи.

Возможно, Huawei вновь вернёт моду на смартфоны со съёмными аккумуляторами. Также не исключено, что компания продолжит дорабатывать технологию, чтобы удавалось выполнять зарядку смартфона без дополнительных устройств.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018