Украинские металлурги стали потреблять больше газа

Металлургическими предприятиями Украины в декабре 2017 г. использовано 190 млн куб. м. природного газа – 115% относительно ноября 2017 г., по данным объединения Укрметаллургпром.

В целом за 12 мес. 2017 г. показатель увеличился на 3%, до 1,8 млрд куб. м. Расход электроэнергии мощностями украинского ГМК за 12 мес. 2017 г. снизился на 11%, до 11,5 млрд кВт-ч, передает Минпром.

Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в декабре 2017 г. составило: железорудным сырьем 2,5 млн т. – на уровне ноября 2017 г., углями – 1,3 млн т., или 116% к ноябрю, коксом – 860 тыс. т. (99%).

При этом доля импортируемых углей была на уровне 79% – 1,03 млн т. из 1,3 млн т., импортируемого кокса – на уровне 10,5%: 90 тыс. т из 860 тыс. т.

За 12 мес. 2017 г. на металлургические предприятия Украины поставлено (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской обл.) 26,6 млн т. железорудного сырья – 93% от аналогичного периода 2016 г.

За 12 мес. 2017 г. на коксохимические предприятия Украины поставлено углей 14,3 млн т., или 80% от 2016 г., кокса – 9,5 млн т. (79%). При этом доля импортируемых углей составила 76%, импортируемого кокса – на уровне 9,7%.