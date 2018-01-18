Потребительские настроения украинцев ухудшились

В декабря 2017 года потребительские настроения украинский ухудшились. Почти все составляющие индекса уменьшились, а самое существенное изменились ожидания по безработице.
Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, проведенного GfK Ukraine.
В частности, в декабря 2017 года индекс потребительских настроений составил 60,3, что на 2 п. меньше, чем в ноябре. Индекс текущего положения уменьшился на 0,3 п. и составил 57,5. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:
Индекс экономических ожиданий опустился в декабре на 3,2 п. – до уровня 62,1. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
Ожидания украинцев по безработице в декабре значительно ухудшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы поднялся на 16,3 п. и составил 138,4.
Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,5 п., составив 190,3.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев остались почти без изменений: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,9 пунктов ─ до значения 165,7.
По данным аналитиков GfK, уменьшение индекса потребительских настроений и рост индекса ожиданий динамики безработицы свидетельствует о неуверенности потребителей в перспективах роста экономики.
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