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Потребительские настроения украинцев ухудшились

Потребительские настроения украинцев ухудшились

В декабря 2017 года потребительские настроения украинский ухудшились. Почти все составляющие индекса уменьшились, а самое существенное изменились ожидания по безработице.

Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, проведенного GfK Ukraine.

В частности, в декабря 2017 года индекс потребительских настроений составил 60,3, что на 2 п. меньше, чем в ноябре. Индекс текущего положения уменьшился на 0,3 п. и составил 57,5. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

  • индекс текущего личного материального положения составил 47,3, что на 0,2 п. ниже показателя в ноябре;
  • индекс целесообразности крупных покупок снизился на 0,4 п. и установился на отметке 67,7.

Индекс экономических ожиданий опустился в декабре на 3,2 п. – до уровня 62,1. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился на 2,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составил 55,9;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 2,7 п и составил 59,0;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 71,5, что на 4,5 п. ниже показателя ноября.

Ожидания украинцев по безработице в декабре значительно ухудшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы поднялся на 16,3 п. и составил 138,4.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,5 п., составив 190,3.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев остались почти без изменений: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,9 пунктов ─ до значения 165,7.

По данным аналитиков GfK, уменьшение индекса потребительских настроений и рост индекса ожиданий динамики безработицы свидетельствует о неуверенности потребителей в перспективах роста экономики.

По материалам УНН
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