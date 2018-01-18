Можно, но осторожно: водителям разрешили превышать 50 км/час

Как заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, в ведомстве с осторожностью относятся к возможному разрешению превышать скорость в 50 км/час на отдельных участках дороги.
“Я считаю, что снижение скорости – это очень позитивный шаг. Ведь большинство травматических и смертельных случаев происходят на дорогах Киева именно из-за несоблюдения скоростного режима. Водители очень беззаботные, а это может стоить не только здоровья, но и их жизни, и жизни других участников дорожного движения. Поэтому, в целом, я поддерживаю такой шаг“, – пояснил он.
Вместе с тем, он напомнил о зарегистрированной петиции о возможном увеличении разрешенной скорости на отдельных улицах. По его мнению, в отдельных случаях это повышение можно допустить, однако необходимо детально рассмотреть участки, активность движения на них, количество пешеходов и другие нюансы.
В целом он заявил, что повышать верхнюю границу скорости “можно, но очень незначительно и очень осторожно”.
Напомним, с 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/час.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 976 29
Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняетВчера, 11:35 - 7850 23
Посол Украины сообщил, сколько украинцев эмигрировало в ПольшуВчера, 09:15 - 3000 17
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 3987 15
Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривны - ДанилюкВчера, 15:45 - 1510 14
Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривныВчера, 12:30 - 13040 4
Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняетВчера, 11:35 - 7850 23
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажиВчера, 10:00 - 5028
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 3987 15
Авто на «еврономерах» могут запретить: новый законопроект уже в Раде - адвокатВчера, 14:00 - 3670 3
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИВчера, 15:10 - 817
Lexus представил суперроскошный внедорожникПозавчера, 15:10 - 1947 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4670 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2804 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6818 10
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг