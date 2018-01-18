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Можно, но осторожно: водителям разрешили превышать 50 км/час

Можно, но осторожно: водителям разрешили превышать 50 км/час

Как заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, в ведомстве с осторожностью относятся к возможному разрешению превышать скорость в 50 км/час на отдельных участках дороги.

“Я считаю, что снижение скорости – это очень позитивный шаг. Ведь большинство травматических и смертельных случаев происходят на дорогах Киева именно из-за несоблюдения скоростного режима. Водители очень беззаботные, а это может стоить не только здоровья, но и их жизни, и жизни других участников дорожного движения. Поэтому, в целом, я поддерживаю такой шаг“, – пояснил он.

Вместе с тем, он напомнил о зарегистрированной петиции о возможном увеличении разрешенной скорости на отдельных улицах. По его мнению, в отдельных случаях это повышение можно допустить, однако необходимо детально рассмотреть участки, активность движения на них, количество пешеходов и другие нюансы.

В целом он заявил, что повышать верхнюю границу скорости “можно, но очень незначительно и очень осторожно”.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/час.

По материалам PolitekA
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