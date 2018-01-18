Закон о лимитах на товары в ручной клади: пограничники передают данные в ГФС на талонах

В Государственной фискальной службе подтвердили, что у таможни и Госпогранслужбы возникли трудности с обменом информацией об украинцах, которые ввозят товары из-за границы в ручной клади.

С начала 2018 года в Украине заработала норма, которая разрешает украинцам ввозить товары (стоимостью до 500 евро) без уплаты пошлин только в случае, если физлицо находилось в другой стране больше 24 часов и въезжает в страну первый раз за последние 72 часа. Если гражданин находился в другой стране меньше 24 часов или в течение последних 72 часов уже пересекал границу, без уплаты НДС он может ввезти товаров общей стоимостью лишь 50 евро.

Тем не менее, по словам директора департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко, “передача информации о пересечении границы в течение суток много лет не работала”.

“Только с 6 декабря пограничники смогли объединить на едином сервисе полностью всю информацию о гражданах, которые пересекают границу”, — сообщил Василенко на заседании парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Фискалы и пограничники договорились о том, что информация пока будет передаваться на контрольных талонах. “У нас было несколько дней на внедрение этой нормы. Обсуждаем возможность передачи такой информации в электронном виде в дальнейшем”, — сообщил Василенко.

При этом в фискальной службе заявили, что обмен информацией в онлайн режиме заработает с 15 февраля.

Также в ГФС сообщают, что переход на электронную передачу информации может осуществляться поэтапно. По словам Василенко, в отношении автомобильных пунктов пропуска ведомства уже имеют некоторые наработки.