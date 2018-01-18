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В Одесской области будут производить биогаз из кукурузного силоса

В Одесской области будут производить биогаз из кукурузного силоса

В поселке Окны Одесской области завершена первая очередь строительства комплекса по переработке органических отходов и силоса в биогаз. Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Заказчиком строительства данного предприятия выступил торговый дом (ТД) “Вимэкс”, известный продажей теплоизоляционных материалов, перлит, термоизоляционных добавок в краски, а также инфракрасных нагревателей.

Внедренные на новом заводе технологические решения позволят при переработке 65 тонн кукурузного силоса в течение суток получать более 13 тыс. кубических метров газа, которые идут на добычу 1192 кВт/ч электрической энергии. Это позволяет добиться безотходного цикла на многих предприятиях сельскохозяйственного сектора.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития принял решение выделить агрохолдингу МХП кредит в размере 25 млн евро на строительство нового биогазового завода в Винницкой области. Комплекс станет крупнейшим в мире производителем биогаза на основе органических отходов мощностью до 20 МВт. По словам представителей МХП, этот проект является продолжением реализации комплексной стратегии МХП по энергонезависимости страны.

По материалам Дело
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