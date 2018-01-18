Минфин США увидел в криптовалютах угрозу отмывания денег и криминала

Минфин США рассматривает биткоин и другие цифровые валюты как “растущую угрозу”. Об этом заявила заместитель секретаря Казначейства США по терроризму и финансовой разведке Сигал Мэнделкер перед Банковским комитетом Сената, сообщает Bloomberg.

По ее словам, в настоящий момент ведомство совместно с налоговиками проверяет 100 зарегистрированных провайдеров криптовалютных услуг на причастность к финансированию незаконной деятельности.

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Кроме того, Казначейство сотрудничает с Министерством юстиции в расследовании ряда случаев отмывания денег.

Мэнделкер также отметила, что США, Япония и Австралия активно работают над созданием нормативно-правовой базы для регулирования криптовалютных платежей и деятельности цифровых бирж. Так, биткоин-торги с использованием долларов США и японских иен сегодня составляют более половины от общего объема трейдинга в мире.

Она добавила, что власти США будут “агрессивно преследовать” криптовалютных дилеров, не соблюдающих все необходимые законы и правила.