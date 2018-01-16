Доказан факт манипулирования курсом биткоина в 2013 году

Согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of Money Economics, факт резкого повышения стоимости биткоина в 2013 году был результатом мошенничества. Авторы исследования предупреждают, что нынешние скачки курса криптовалюты также могут быть смоделированы, пишет Business Insider.

В конце 2013 года произошел первый скачок стоимости биткоина — со $150 до $1000, то есть более чем в шесть раз. Согласно исследованию, изменение цены, вероятно, было вызвано фальшивыми сделками, инициированными одним или двумя крупными игроками. Авторы отчета — Нейл Гандал, Джон Хамрик, Тайлер Мур и Тали Оберман — провели анализ транзакций, которые имели место на печальноизвестной бирже Mt. Gox. В конце 2013 года на Mt. Gox совершалось более 70% транзакций биткоинов. К апрелю 2014 года биржа была ликвидирована из-за обвинений в хакерстве и факта кражи около 600 тыс. биткоинов стоимостью $188 млн.

В исследовании говорится, что два торговых бота — Маркус и Вилли — «несут ответственность» за манипулирование транзакционной деятельностью, хотя на самом деле стоявшие за ними люди не владели биткоинами, которыми торговали. «Увеличив объем транзакций, боты смогли влиять на цену биткоина, заработав на этом миллионы долларов», — сказано в публикации.

Исследователи предостерегают тех, кто торгует на современных криптовалютных биржах: учитывая резкий рост числа видов криптовалют и скачки курса, повторение истории 2013 года вполне возможно. «Количество криптовалют за рассматриваемый период увеличилось с 80 до 843, — говорится в исследовании. — Многие из этих рынков еще совсем небольшие, с низким объемом торгов и подвержены ценовым манипуляциям».

Манипуляции курсом биткоина также могут происходить из-за высокой концентрации монет у небольшого числа богатых пользователей. Так, Credit Suisse недавно опубликовал отчет, в котором утверждает, что 90% всех биткоинов хранится на 4% кошельков.