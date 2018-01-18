Рада приняла закон о приватизации

Верховная Рада в четверг приняла закон “О приватизации государственного имущества”. Соответствующий законопроект №7066 во втором чтении и в целом поддержали 266 народных депутатов.

Целью документа является существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур приватизации для достижения высоких темпов приватизации, прозрачности и открытости приватизационного процесса, привлечения широкого круга инвесторов к приобретению государственной собственности.

Согласно документу, перечень объектов большой приватизации, подлежащих продаже, утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Фонда государственного имущества Украины. Перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже, утверждаются Фондом государственного имущества Украины.

Документом устанавливаются требования к проведению аукционов объектов малой и большой приватизации. Для продажи объекта приватизации на аукционе государственными органами приватизации будет создаваться аукционная комиссия, которая будет разрабатывать условия продажи.

Объекты социально-культурного назначения приватизируются с условием о сохранении профиля деятельности; объекты социально-культурного назначения, которые не функционируют более трех лет или находятся в аварийном состоянии, могут быть перепрофилированы.

Продажа объектов на аукционе осуществляется при наличии не менее двух участников аукциона и считается состоявшейся, в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона. В случае, если для участия в аукционе по продаже объекта приватизации подано заявление на участие в аукционе от одного покупателя, аукцион признается несостоявшимся, а государственный орган приватизации принимает решение о приватизации указанного объекта путем выкупа непосредственно такому покупателю по предложенной им цене, но не ниже стартовой цены. В случае если объект, который предлагался для продажи на аукционе, не продан, государственный орган приватизации принимает решение о приватизации такого объекта на аукционе без условий или на аукционе с понижением стартовой цены.

В случае если объект приватизации выставляется впервые на аукцион со снижением стартовой цены, то стартовая цена снижается аукционной комиссией на 25%. Если объект приватизации выставляется на продажу на аукцион со снижением стартовой цены второй раз, то стартовая цена продажи снижается аукционной комиссией на 50%.

Напомним, первое чтение документ прошел 9 ноября 2017 года. Принятие закона о приватизации является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.