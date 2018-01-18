Единственный в Украине фарфоровый завод выставили на продажу

Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставило на продажу Дружковский фарфоровый завод (Донецкая область), который является единственным производителем фарфора на территории Украины.
Об этом сообщает СЕТАМ.
В частности, на продажу выставлен комплекс завода по производству фарфоровой посуды в Дружковке, оборудование завода, а также товары в обороте.
Аукцион состоится 22 января. Дата завершения приема заявок на торги завершилась 17 января.
Стартовая цена – 151,1 млн грн, минимальный шаг аукциона – 1,5 млн грн.
Напомним, ранее СЕТАМ выставила на продажу права требования на винодельческий завод в Береговском районе Закарпатской области.
Кроме того, в конце декабря Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал.
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