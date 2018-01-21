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Рынку гибридных смарт-часов пророчат быстрый рост

Рынку гибридных смарт-часов пророчат быстрый рост

Аналитики Juniper Research полагают, что на рынке «умных» наручных часов в ближайшие годы произойдут существенные изменения, связанные с ростом популярности так называемых гибридных смарт-хронометров.

Гибридные «умные» часы могут выглядеть как обычные аналоговые устройства, но при этом располагают определённым набором дополнительных функций. Это может быть, скажем, сбор информации о физической активности владельца и получение уведомлений со смартфона.

По оценкам, в прошлом году по всему миру было отгружено приблизительно 14 млн гибридных смарт-часов. К 2022 году, согласно прогнозам экспертов Juniper Research, поставки таких гаджетов достигнут практически 80 млн единиц. Если эти ожидания оправдаются, рост по сравнению с 2017-м составит примерно 460 %.

В то же время спрос на полноценные «умные» часы, такие как Apple Watch, увеличится к 2022 году на 160 %. Такая ситуация приведёт к тому, что гибридные смарт-хронометры займут более 50 % глобального рынка «умных» наручных часов.

Справка Finance.ua:

  • В 2017 году, по предварительным оценкам, по всему миру было реализовано 113,2 млн различных носимых устройств.
  • Из них на всевозможные браслеты пришлось 45 млн штук.
  • Смарт-часы с базовой и расширенной функциональностью сообща заняли основную часть рынка с 61,5 млн отгруженных единиц.
По материалам 3dnews.ru
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