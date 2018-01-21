Рынку гибридных смарт-часов пророчат быстрый рост

Аналитики Juniper Research полагают, что на рынке «умных» наручных часов в ближайшие годы произойдут существенные изменения, связанные с ростом популярности так называемых гибридных смарт-хронометров.
Гибридные «умные» часы могут выглядеть как обычные аналоговые устройства, но при этом располагают определённым набором дополнительных функций. Это может быть, скажем, сбор информации о физической активности владельца и получение уведомлений со смартфона.
По оценкам, в прошлом году по всему миру было отгружено приблизительно 14 млн гибридных смарт-часов. К 2022 году, согласно прогнозам экспертов Juniper Research, поставки таких гаджетов достигнут практически 80 млн единиц. Если эти ожидания оправдаются, рост по сравнению с 2017-м составит примерно 460 %.
В то же время спрос на полноценные «умные» часы, такие как Apple Watch, увеличится к 2022 году на 160 %. Такая ситуация приведёт к тому, что гибридные смарт-хронометры займут более 50 % глобального рынка «умных» наручных часов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Названы наиболее и наименее религиозные страны мираВчера, 21:00 - 1830 47
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: самые дешевые и самые дорогие районыВчера, 16:00 - 4029 16
Стало известно, сколько украинских семей обратилось за субсидиями в 2017 году2 ч. назад - 312 5
Эксперт рассказал, сколько банков открылось в Украине в прошлом году5 ч. назад - 694 4
В США пограничники смогут проверять ноутбуки и телефоны туристов12 ч. назад - 523 3
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: самые дешевые и самые дорогие районыВчера, 16:00 - 4029 16
Названы наиболее и наименее религиозные страны мираВчера, 21:00 - 1830 47
Искусственный интеллект научился предсказывать смертьВчера, 23:00 - 989
Названы 10 самых популярных у туристов стран мираВчера, 18:00 - 969
Газпрому разрешили строить вторую нитку Турецкого потокаВчера, 15:00 - 935 3
Умные стекла будут обогревать зданияВчера, 15:10 - 587
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствамиПозавчера, 15:10 - 1228
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 2555
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3021 3
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 5295 9
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів