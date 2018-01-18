Эксперт объяснил, что ждет украинскую экономику в 2018 году

Политический деятель Дмитрий Спивак заявил о том, что 2018 год будет самым тяжелым для экономики Украины. Информация об этом была опубликована на сайте канала NewsOne.

Спивак обосновал свое мнение тем, что другие страны планируют и просчитывают шаги на 10-15 лет вперед. Это позволяет им смягчить большинство кризисных ситуаций. Украина, по его мнению, живет «от четверга к четвергу», поэтому экономика страны подвержена сильным колебаниям.

В 2018 году Украина должна выплатить огромные суммы внешних долгов, а также выплаты на другие цели и направления. Эти расходы страна не сможет осилить без помощи международных организаций и финансовой поддержки Европейского Союза и США, а также без поддержки Международного валютного фонда.

Спивак считает, что повышение пенсий и зарплат будет «съедено» повышением цен на продукты питания, коммунальные услуги. Также он высказал сомнения по поводу того, что правительству удастся выплатить осовремененные пенсии и сократить дефицит бюджета пенсионного фонда.