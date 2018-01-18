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Немецкие бизнесмены предлагают готовить специалистов для Украины

Немецкие бизнесмены предлагают готовить специалистов для Украины

Представители ведущих компаний из ФРГ, которые работают в Украине, предложили премьер-министру Владимиру Гройсману продумать механизмы, по которым можно готовить в Украине кадры по нужным специальностям по немецким стандартам.

Об этом речь шла во время их встречи с Гройсманом в Киеве, сообщает Правительственный портал.

«По предложению немецкой стороны, в повестку дня двусторонних отношений внесены вопросы содействия подготовке производственных кадров в Украине – по наиболее востребованным специальностями по немецким стандартам», – говорится в сообщении.

Премьер-министр в свою очередь предложил в дальнейшем определить наиболее актуальные приоритеты совместной работы и двигаться по конкретным направлениям и проектам. Такой подход, уверен он, позволит усилить контакты Киева и Берлина – как на официальном уровне, так и на уровне деловых кругов.

В ходе встречи участники обсудили много вопросов и проблем, с которыми сталкивается немецкий бизнес в Украине, а также определили направления дальнейшего сотрудничества.

По материалам Урядовий портал
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