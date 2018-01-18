Налоговики объяснили, почему банковские терминалы не приживутся в МАФах

С 1 июля 2018 года Кабмин хочет обязать установить у себя платежные терминалы все предприятия на общей системе налогообложения, а также аграрные компании. А с 1 января 2020 года терминалы должны появиться даже в ларьках.
Как подсчитали в Минэкономики, новые правила коснутся 183 тыс. малых предпринимателей.
Как отмечает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, сейчас платежные терминалы обязаны иметь все юрлица, торгующие в крупных городах. За отказ в возможности расплатиться картой или отсутствие терминала — штраф 8,5 тыс. грн. «Для физлиц-предпринимателей такой ответственности нет. Вот и хотят в рамках выполнения европейских директив сократить оборот наличности», — говорит Томашевская.
По ее словам, иногда удается избежать штрафа, представив контролерам справку из банка, что в данный момент отсутствуют свободные устройства и нет технической возможности подключиться.
Поэтому, по мнению экспертов, компании будут формально выполнять правила и ставить терминал, но, ссылаясь на отсутствие связи с банком, например, отказывать в обслуживании карт. Потому вряд ли это вызовет повышение цен на оказываемые услуги или продаваемые товары. И чем дальше от столицы, тем нарушителей будет больше.
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