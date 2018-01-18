Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняет

Закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”) принят на заседании Верховной Рады Украины.
За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.
В законе указано, что Верховная Рада дает свое согласие на решение президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии. Также дается согласие парламента на применение войск для обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями.
В частности, для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания российской агрессии предлагается разрешить привлечение сил и средств (личного состава, оружия, боевой техники, специальных и других материально-технических средств) ВСУ, Службы безопасности Украины и внешней разведки, Государственной пограничной службы, Госслужб транспорта, спецсвязи и по чрезвычайным ситуациям, Управления госохраны, МВД, Нацполиции и Нацгвардии.
Закон закрепляет положение о том, что Украина не несет ответственности за противоправные действия России, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса.
Кроме того, в отношении России в документе употребляется термин “государство-агрессор”, а оккупационная администрация определена как вооруженные силы, другие военные формирования, государственные органы России и подконтрольные ей самопровозглашенные органы.
Временная оккупация части Донбасса нелегитимна и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных сил и других военных формирований, оккупационной администрации является незаконной, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт недействительный и не создает правовых последствий.
Закон уполномочивает Министерство обороны определять по представлению Генштаба ВСУ границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Документом предлагается признать оккупированной территорию, прилегающее территориально море и воздушное пространство в пределах ОРДЛО, где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль РФ.
Согласно закону, вместо штаба антитеррористической операции (АТО) для сдерживания и отпора российской агрессии на Донбассе будет создан объединенный оперативный штаб Вооруженных сил.
Предусматривается, что на штаб будет возложено непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые привлекаются к мерам по обеспечению безопасности и обороны. Начальнику оперативного штаба предоставляется право с учетом ситуации и по согласованию с СБУ и Министерством по вопросам оккупированных территорий определять порядок въезда/выезда граждан, перемещения товаров на временно оккупированную территорию, а также режим вдоль линии разграничения.
Также на штаб возлагается координация и контроль за деятельностью военно-гражданских администраций, а в случае их создания в условиях военного положения – военных администраций.
Напомним, ранее сообщалось, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 800 страниц поправок. Рассмотрение проекта во втором чтении длилось три дня, в частности, из-за того, что парламент проходил процедуру голосования правок.
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