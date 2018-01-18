В Таиланде грабители забрали у россиян биткоины на $100 тысяч

В Пхукете (Таиланд) грабители под угрозой физической расправы ворвались в дом к паре из России и заставили их перевести на свой счет биткоины на сумму $100 тыс (по сегодняшнему курсу около 10 монет).
Россияне обратились в полицию и рассказали, что неизвестные, вероятно, тоже из России, ворвались в их дом и украли три ноутбука, смартфон и паспорта, а также заставили их перевести криптовалюту на неизвестный счет. Они также заявили, что преступники пригрозили убить их, если пара обратится в полицию.
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Полицейские отследили GPS-сигнал телефона и выяснили, что злоумышленники находятся в Малайзии.
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