В Таиланде грабители забрали у россиян биткоины на $100 тысяч

В Пхукете (Таиланд) грабители под угрозой физической расправы ворвались в дом к паре из России и заставили их перевести на свой счет биткоины на сумму $100 тыс (по сегодняшнему курсу около 10 монет).

Россияне обратились в полицию и рассказали, что неизвестные, вероятно, тоже из России, ворвались в их дом и украли три ноутбука, смартфон и паспорта, а также заставили их перевести криптовалюту на неизвестный счет. Они также заявили, что преступники пригрозили убить их, если пара обратится в полицию.

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Полицейские отследили GPS-сигнал телефона и выяснили, что злоумышленники находятся в Малайзии.