Bitcoin растет после падения ниже $10 тысяч

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется в плюсе в четверг после падения до уровня ниже 10 тысяч долларов на торгах в среду, что стало минимальным уровнем с ноября 2017 года, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на утро биткоин дорожал на 4,37%, до 11,38 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,33%, до 11,16 тысячи долларов, на GDAX – на 1,72%, до 11,21 тысячи долларов.
По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,1%, до 11,15 тысячи долларов.
Падение всего рынка криптовалют на 20-30%, и в частности биткоина, в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют.
Власти Китая намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой, а в Южной Корее, по данным местного агентства Ренхап, правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить “иррациональное” увлечение криптовалютами.
Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 3,65%, до 1 тысячи долларов, Ripple – на 26,25%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash – на 6,17%, до 1,79 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 549,9 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.
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