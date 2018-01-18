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ФГИ: процесс приватизации двух групп госимущества будет проходить по разным процедурам

ФГИ: процесс приватизации двух групп госимущества будет проходить по разным процедурам

Процесс приватизации двух групп государственного имущества будет проходить по разным процедурам.

Об этом в кулуарах парламента заявил и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров.

“У нас есть объекты малой и большой приватизации. Все объекты малой приватизации будут продавать на электронных площадках, и там ключевым вопросом станет ценообразования. Все объекты большой приватизации будут продавать с возможным использованием советников, которых мы будем привлекать, и к вопросу ценообразования будут подключать другие условия, которые разработаны под каждое предприятие в отдельности”, — заявил В.Трубаров.

Он добавил, что в проекте закона есть ссылки, приватизацией будет заниматься правительство вместе с Фондом государственного имущества.

“Но как будет приватизировано определенное предприятие в рамках нового закона, пока сказать нельзя”, — резюмировал В.Трубаров.

По материалам УНН
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