В США готовы к диалогу по либерализации виз для украинцев

В Соединенных Штатах Америки выразили готовность активизировать двусторонний диалог с Украиной по вопросам визовой либерализации. Об этом сказал помощник Государственного секретаря США по консульским вопросам Карл Риш во время встречи с послом Украины Валерием Чалым, говорится в сообщении Посольства Украины в США в социальной сети Facebook,
Во время встречи собеседники обсудили приоритетные направления украинско-американских двусторонних отношений в консульской сфере, в частности, дальнейшую либерализацию визового режима между Украиной и США, обеспечение прав и интересов усыновленных детей – граждан Украины в США, отдельные вопросы защиты прав украинских граждан.
“На фоне динамичного развития отношений Украины и Соединенных Штатов в политической, экономической сферах и в сфере безопасности дальнейшее развитие контактов между людьми и либерализация режима поездок граждан приобретает особенно важное значение, и Украина заинтересована в реализации конкретных шагов в этом направлении”, – отметил Чалый.
Со своей стороны Карл Риш выразил готовность к активизации двустороннего диалога.
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