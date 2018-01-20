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Умные стекла будут обогревать здания

Умные стекла будут обогревать здания

Ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии представили прототип стекла, которое может затемняться и обогревать помещения. Умные стекла поступят в продажу уже в этом году и будут внедрены в фасады зданий, пишет Phys.org.

До 40% всех расходов на энергию в ЕС приходится на обогрев, охлаждение, кондиционирование воздуха и освещение зданий. Одно из решений — проект энергоэффективных оконных стекол Large-Area Fluidic Windows (LaWin), которым с 2015 года занимается группа исследователей из Йенского университета. В недавней статье в журнале Advanced Sustainable Systems под названием «Ультратонкое окно большой площади с настраиваемым затенением и способностью поглощать солнечную энергию на основе дистанционной коммутации магнитоактивной жидкости» ученые представили прототип такого оконного стекла.

Окно позволяет затемнять стекло с помощью кнопки, а его поверхность собирает тепловую энергию солнечных лучей. Достигается это за счет внедрения в стекло специальной жидкости. «Ключевой особенностью нашего проекта является использование жидкостей в окнах и фасадах, например, в качестве теплоносителей или для обеспечения дополнительных функций, — говорит координатор проекта Лотар Вондрачек. — С этой целью мы разрабатываем новые стеклянные материалы, которые используются для циркуляции функциональных жидкостей».

Эффективность системы сопоставима с традиционными солнечными тепловыми установками, но может быть легко интегрирована в фасад здания. Магнитная обработка железных частиц происходит в отдельном резервуаре. Также окнам не требуется подключение электричества. «Наибольшее преимущество крупномасштабных жидкостных окон заключается в том, что они могут заменить системы кондиционирования воздуха, системы регулирования дневного света и, например, теплую воду», — говорит Вондрачек.

Ключевым моментом является разработка экономичных стеклянных модулей большого размера. Они должны не только вместить специальные каналы для жидкости, но и не ломаться на протяжении всего срока службы здания и соответствовать строительным нормативам. Ученые смогли продемонстрировать на прототипах площадью 200 квадратных метров, что эти требования могут быть выполнены.

По материалам hightech.fm
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