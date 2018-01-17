ОПЕК и её команда

Новый год может принести много неожиданностей на рынке нефти. К примеру, Китай планирует начать торговлю фьючерсами на нефть в юанях, тем самым бросив вызов доллару и предложив альтернативный способ расчетов по нефтяным контрактам.

Стоимость нефти в этом году во многом будет зависеть от того, как долго и добросовестно участники соглашения ОПЕК+ будут придерживаться взятых на себя договоренностей по ограничению добычи нефти. А также от активности добычи сланцевой нефти.

Стабильность в руках ОПЕК

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году особых потрясений на рынке нефти и нефтепродуктов не ожидается, если ОПЕК сохранит добычу нефти на уровне прошлого года. Ставки делаются на сохранение в 2018 году баланса между ростом спроса на нефть и увеличением ее предложения на рынке.

По оценкам МЭА, увеличение спроса в мире в 2017 году составит 1,5 млн баррелей в сутки (мб/с), в 2018 году спрос вырастит на 1,3 мб/с.

Чтобы снизить перепроизводство нефти, группа стран ОПЕК+ (в которую входят 13 стран картеля, и 11 стран, включая и Россию, не входящих в ОПЕК) заключили соглашение об ограничении объемов производства нефти. Цель сделки – снижение уровня запасов нефти в основных странах потребителях до уровня среднего пятилетнего значения.

В ноябре прошлого года группа ОПЕК+ приняла решение сократить общий уровень добычи на 1,8 мб/с. Соглашение будет действовать до конца 2018 года.

Таким образом, если соглашения не будут нарушены, можно предположить, что добыча картеля в 2018 году останется на уровне 32-32,5 мб/с.

По прогнозу ОПЕК, в 2018 году ожидается увеличение мирового спроса на нефть на 1,5 мб/с. Производство нефти по прогнозу будет увеличиваться более низкими темпами – на 1,2 мб/с, преимущественно за счет роста добычи в странах, не входящих в картель.

Таким шагом нефтедобывающие страны планируют обеспечить баланс, убрав избыток нефтяного предложения с рынка, и стабилизировать цены на нефть на нынешнем уровне или выше.

По состоянию на 15 января, стоимость нефти марки Brent достигала 70,37 долл./баррель, что является лучшим показателем за последние три года. За последние два года мировые цены на нефть выросли на 40 долларов за баррель, или в 2,6 раза, что является хорошим показателем для стран, экспортирующих углеводороды.

Цены на нефть продолжают оставаться на пиковых значениях, и по состоянию на 17 января продолжают оставаться выше 69 долл./баррель.

Сланцевая угроза

У соглашения ОПЕК+ для стран, его подписавших, есть один весомый недостаток. Не все страны, экспортирующие нефть, являются участниками этого соглашения.

Сокращение добычи на 1,8 мб/с участниками ОПЕК+ открывает дополнительную нишу на рынке, чем обязательно постараются воспользоваться конкуренты. Тем более что спрос на нефть в этом году ожидается больше, чем в предыдущем.

Производители нефти осознают, что снижение уровня добычи может привести к потере доли на рынке сбыта в пользу стран, не участвующих в соглашении ОПЕК+. При этом страны, нарастившие добычу нефти и ее экспорт, получают все преимущества и выгоды от сложившейся ситуации.

Страны ОПЕК, включая и Саудовскую Аравию, хорошо понимают, что снижение уровня добычи и потеря рынков сбыта – это ситуация, еще худшая, чем снижение цен на нефть. Поскольку наращивание добычи и расширение рынков сбыта компенсирует потери от низких цен.

Сложившейся ситуацией, прежде всего, воспользовались США, которые являются крупнейшим из мировых производителей, не присоединившихся к соглашению.

Как показывает опыт последних лет, уровень цен на нефть выше 55-60 долларов приводит к активизации американских производителей сланцевой нефти. Благодаря росту стоимости нефти, число работающих скважин уже превысило 750, что будет способствовать дальнейшему увеличению добычи и экспорта углеводородов.

Со второго полугодия 2016 года, когда вступило в силу соглашение об ограничении добычи участниками картеля, нефтяные компании США увеличили добычу с 8,4 до 9,8 мб/с, или на 17%. Таким образом, в декабре прошлого года был поставлен новый рекорд по уровню добычи нефти в США.

По данным Минэнерго США, уровень производства нефти в 2018 году может составить 10-11 мб/с, чему будут способствовать рост спроса и цен на сырье, и введение в действие новых сланцевых скважин.

А вот в ОПЕК считают, что потенциальные возможности американских сланцевых компаний явно недооценены. При необходимости количество буровых установок в США может быть увеличено в 2 раза.

По прогнозам ОПЕК, среди стран, не входящих в картель, именно США в ближайшие годы смогут больше других нарастить добычу. По оценкам организации, до 2022 года американские компании нарастят добычу нефти и конденсата до 16,2 миллиона баррелей в сутки. Причем на 80% вырастет сланцевая добыча, она составит почти половину общей добычи нефти и конденсата в США – 7,4 мб/с.

Нефтяной юань

Еще одним важным событием, которое будет оказывать заметное влияние на мировой рынок, станет запуск торговли фьючерсами на нефть в юанях. Как ожидается, это произойдет в январе этого года.

Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортером нефти. В прошлом году Китай импортировал нефти больше, чем США.

Потребление Китая в прошлом году составило 13 мб/с, 65% потребленной нефти импортируется.

До сих пор торговля нефтью в мире велась исключительно в долларах, но в Китае хотят изменить этот порядок и как альтернативу нефтедоллару организовать расчеты в юанях.

Для инвесторов это будет сигнал, что в Азии появился еще один важный центр торговли нефтью, поскольку Китай являются крупнейшим импортером нефти в мире и может оказывать давление на крупнейших поставщиков, призывая их начать торговлю на Шанхайской бирже.

По 50

По прогнозу МЭА, в 2018 году страны, не участвующие в соглашении ОПЕК+, увеличат добычу нефти на 1,6 мб/с, что почти полностью перекроет снижение добычи участниками картеля.

Кроме того, правительство Венесуэлы объявило о планах увеличить добычу нефти до 2,4 мб/с, что на 34% больше, чем в прошлом году.

В связи с этим эксперты рынка скептически рассматривают возможность дальнейшего значительного роста цен.

В Агентстве энергетической информации при Минэнерго США (EIA) прогнозируют стоимость нефти Brent в 2018 году на уровне 57 долл./баррель.

В British Petroleum считают, что нынешний потенциал роста цен на нефть исчерпан. По мнению компании, на протяжении нескольких последующих лет стоимость барреля сырой нефти будет колебаться в диапазоне 30-60 долл./ баррель, если не будет форс-мажоров или глобальных катаклизмов.

По оценкам экспертов, стоимость нефти в этом году будет в значительной степени зависеть от соблюдения договоренностей участниками ОПЕК+, масштабов наращивания добычи сланцевой нефти и изменения запасов сырья в США.

Нефтепродукты в Украине пошли в рост

Увеличение мировых цен на нефть подталкивает к росту стоимость нефтепродуктов в Украине. Ценник на бензин на украинских АЗС за прошедший год вырос более чем на 20%. Цены на бензин марки А-95 в некоторых сетях в декабре прошлого года доходили до 30 грн за литр.

На стоимость нефтепродуктов в Украине оказывает влияние курс гривны, цена нефти на мировых рынках, а также дефицит или избыток топлива на внутреннем рынке.

Рост стоимости нефти в мире привел к повышению отпускных цен на нефтепродукты в Европе. А снижение стоимости гривны к доллару и евро поспособствовало активному росту внутренних цен на импортное топливо в нашей стране, считают в консалтинговой компании UPECO.

Ожидается, что в ближайшее время рост цен на нефтепродукты продолжится. Так, до конца января стоимость топлива на АЗС может вырасти еще на 1 грн.

Что касается более отдаленной перспективы, то при ожидаемом снижении мировых цен на нефть и приостановке девальвации гривны, стоимость нефтепродуктов в Украине стабилизируется.

Но если курс гривны будет и дальше снижаться, то и цена топлива будет следовать за ней, прогнозируют в UPECO.

Сергей Савенко