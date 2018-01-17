Visa и Dynamics представили на CES 2018 новый тип платежной карты

Visa и Dynamics представили на выставке потребительской электроники CES 2018 новый тип платежной карты – Wallet Card.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.

Так, карта Wallet Card имеет те же размеры и формы, что и обычная банковская карта, но обладает более широким функционалом.

К Wallet Card можно подключать несколько карт. Кроме того, на устройстве расположен дисплей, благодаря которому держатель карты может получать уведомления об операциях и специальных предложениях.

«Платежные инновации не ограничиваются только носимыми устройствами (wearables), подключенными автомобилями и мобильными платежами. Банковские карты по-прежнему остаются основным форм-фактором для совершения электронных платежей во всем мире, и есть большой потенциал для развития этого способа оплаты, отметил Марк Нельсен, старший вице-президент компании Visa по управлению рисками и аутентификации.

Карта Wallet Card имеет встроенный чип и антенну для передачи данных между устройством и банком в любой точке мира в любое время суток. Также встроенный чип обеспечивает автоматическую подзарядку платежной карты во время транзакций, избавляя ее держателя от необходимости заряжать карту через зарядное устройство.

Заинтересованные финансовые организации получат возможность выпустить собственные карты Wallet Card в начале 2018 года.

Справка Finance.ua: