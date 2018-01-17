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Британский агрогигант решил зайти в Украину

Британский агрогигант решил зайти в Украину

На украинский аграрный рынок заходит лидер британского зернового рынка и агроуслуг Frontier Agriculture Limited.

Об этом заявил исполнительный директор компании Марк Эйтчисон, передает Latifundist.

По его словам, Украина является перспективным рынком для внедрения британских аграрных инноваций.

Frontier Agriculture Limited задействована в полном цикле производства пахотных культур и торговле зерном; она поставляет аграриям семена, средства защиты растений и удобрения в сочетании с агрономическими услугами благодаря команде из 160 агрономов. В Frontier есть несколько подразделений, предоставляющих дополнительные консультации фермерам. К ним относится подразделение SOYL, которое специализируется на предоставлении услуг высокоточного производства сельскохозяйственных культур.

“Мы обслуживаем 10 тыс. британских фермеров, у нас есть 160 агрономов, 14 тыс. демополей и 29 демолокаций для научных исследований. Мы уже сейчас готовы выходить на украинский рынок вместе с продуктами нашей компании Intracrop”, – сказал Эйтчисон.

В текущем году в Украине компания будет тестировать новое удобрение-антистрессант на посевах кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои, которое потенциально может повысить урожайность культур на 0,25-2 т/га.

По материалам НВ
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