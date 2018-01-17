Три мобильных оператора договорились о внедрении 3G и 4G в метро

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell утвердили техническое задание на тендер по поиску подрядчика для строительства общей инфраструктуры для работы 3G и 4G сетей в киевском метро. Об этом в Facebook написал президент Киевстар Петр Чернышов.
“Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G — мы нацелены на то, чтобы запускать 4G в диапазоне 1800 МГц, если все сложится как надо”,— отметил он.
Напомним, из-за специфики работы подземки связь нового поколения появится в метро примерно через год после определения подрядчика. Как прогнозировали в Vodafone, это будет или в конце 2018 года или в начале 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Помощь союзников НАТО Украине за последние три года превысила $1 млрдВчера, 21:15 - 484 35
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательна11 ч. назад - 3538 29
Citibank: Биткоин - пузырь. Когда он лопнет, Украина сильно пострадает14 ч. назад - 14559 29
В Украине собираются изменить методику определения цены газа для населения12 ч. назад - 1846 22
Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки12 ч. назад - 9727 14
Citibank: Биткоин - пузырь. Когда он лопнет, Украина сильно пострадает14 ч. назад - 14559 29
Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки12 ч. назад - 9727 14
Доллар по 35: три простых шага как на этом заработать в 201813 ч. назад - 7241 6
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательна11 ч. назад - 3538 29
Умные фары не слепят водителей и показывают голограммы22 ч. назад - 3531 1
Lexus представил суперроскошный внедорожник8 ч. назад - 630 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4132 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2601 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6335 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3431
Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
КредобанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг