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Три мобильных оператора договорились о внедрении 3G и 4G в метро

Три мобильных оператора договорились о внедрении 3G и 4G в метро

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell утвердили техническое задание на тендер по поиску подрядчика для строительства общей инфраструктуры для работы 3G и 4G сетей в киевском метро. Об этом в Facebook написал президент Киевстар Петр Чернышов.

“Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G — мы нацелены на то, чтобы запускать 4G в диапазоне 1800 МГц, если все сложится как надо”,— отметил он.

Напомним, из-за специфики работы подземки связь нового поколения появится в метро примерно через год после определения подрядчика. Как прогнозировали в Vodafone, это будет или в конце 2018 года или в начале 2019 года.

По материалам Дело
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