Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 994 0

ИИ изменит телевизоры и телевидение

ИИ изменит телевизоры и телевидение

Smart TV скоро станут еще умнее, пишет Business Insider. На прошедшей CES производители телевизоров заявили, что начнут добавлять в них ИИ. Это позволит пользователям по-новому взаимодействовать с ТВ.

На CES главным трендом среди производителей телевизоров стало голосовое управление. Если все идеи пойдут в производство, то уже в ближайшее время за то, чтобы телевизор понимал, что хочет от него человек, будет отвечать ИИ. Абсолютно любое действие, связанное с управлением устройством можно будет совершить голосом: включить любимый канал, найти видео в интернете, запустить игровую приставку с выбранной игрой и так далее.

Голосовое управление станет основным и самым явным элементом из мира ИИ в новых телевизорах. Но оно будет давать доступ к другим интеллектуальным возможностям новых устройств. Телевизоры LG будут оснащаться помощником от Google. Он не просто будет переключать каналы по просьбе пользователя, но сможет включить именно тот, на котором идет шоу или сериал, о котором попросил владелец.

Помощник даст больше информации о том, что человек смотрит. У телевизора можно будет спросить, что за актер сейчас на экране. Если идет какой-то спортивный матч, то ТВ сможет без выхода в отдельное приложение предоставить дополнительную статистику об игре, рассказать об истории конкретных игроков.

По материалам Business Insider
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018