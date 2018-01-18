ИИ изменит телевизоры и телевидение

Smart TV скоро станут еще умнее, пишет Business Insider. На прошедшей CES производители телевизоров заявили, что начнут добавлять в них ИИ. Это позволит пользователям по-новому взаимодействовать с ТВ.
На CES главным трендом среди производителей телевизоров стало голосовое управление. Если все идеи пойдут в производство, то уже в ближайшее время за то, чтобы телевизор понимал, что хочет от него человек, будет отвечать ИИ. Абсолютно любое действие, связанное с управлением устройством можно будет совершить голосом: включить любимый канал, найти видео в интернете, запустить игровую приставку с выбранной игрой и так далее.
Голосовое управление станет основным и самым явным элементом из мира ИИ в новых телевизорах. Но оно будет давать доступ к другим интеллектуальным возможностям новых устройств. Телевизоры LG будут оснащаться помощником от Google. Он не просто будет переключать каналы по просьбе пользователя, но сможет включить именно тот, на котором идет шоу или сериал, о котором попросил владелец.
Помощник даст больше информации о том, что человек смотрит. У телевизора можно будет спросить, что за актер сейчас на экране. Если идет какой-то спортивный матч, то ТВ сможет без выхода в отдельное приложение предоставить дополнительную статистику об игре, рассказать об истории конкретных игроков.
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