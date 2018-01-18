Toyota вернет в строй одну из самых интересных моделей

Toyota рассматривает возможность опять начать выпускать внедорожник Toyota FJ Cruiser. Об этом журналистам сообщил руководитель североамериканского филиала этой компании Джим Лентц.

Ещё несколько лет назад Toyota FJ Cruiser была одной из самых интересных моделей в сегменте среднеразмерных и компактных внедорожников. Ее выпускали с 2006 года. Однако, в 2014 году японцы неожиданно прекратили его серийное производство. В качестве причины для такого решения назывались его плохие продажи. Действительно, было время, когда автолюбители вместо компактных внедорожников начали пересаживаться на кроссоверы. В результате этого и пострадали продажи FJ Cruiser.

Но, как оказывается, автолюбители не забыли про этот внедорожник. Они постоянно просят компанию Toyota возобновить его производство. Видимо, запросов было так много, что руководство «Тойоты» решило рассмотреть, на сколько сейчас такой внедорожник востребован на рынке. По словам Лентца, окончательное решение ещё не принято – вопрос только начали изучать.



Если Toyota решит возобновить серийное производство FJ Cruiser, то его новое поколение, видимо, построят на базе концепта Toyota FT-4X, показанного в конце прошлого года. Между этими внедорожниками есть даже определенное внешнее сходство. Думаем, окончательное решение по этому вопросу японцы примут до конца текущего года. Иначе им придется создавать новый концепт внедорожника.