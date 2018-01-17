Водородные велосипеды попадут на массовый рынок через год-два

Французский стартап Pragma известен тем, что занимался созданием водородных топливных элементов для военной техники. В гражданскую сферу компания пришла с водородными велосипедами. Один экземпляр стоит 7,5 тысяч евро, а зарядная станция для него — 30 тысяч, пишет Reuters. Тем не менее компания собирается выходить на массовый рынок.
Компания показала концепт водородного велосипеда еще в 2014 году. С тех пор шли разработки и в ноябре прошлого года французы заявили, что готовы к продажам. Объем не был большим: компания, по ее заявлениям, смогла продать ограниченный тираж в 60 единиц. В Pragma говорят, что в этом году планируют выпустить еще 150 велосипедов, а затем выходить уже на массовые продажи.
Pragma хочет сделать водородные велосипеды привычным средством транспорта для жителей городов. В первую очередь это должно произойти из-за удобства, которые влечет за собой использование такого транспортного средства. Запас хода водородной модели Alpha— 100 км. А когда заканчивается топливо, замена топливного элемента занимает 2 минуты. В описании такая концепция кажется удобной и даже конкурентоспособной, но на практике все иначе. Главный барьер — цена. Сегодня компания продает каждый велосипед за 7,5 тысячи евро, а это цена самой дешевой малолитражки. Но это еще не все. Инфраструктуры для заправки водородных топливных элементов нет, поэтому придется где-то найти заправочную станцию. Компания продает и их, но цена водородной заправки в 4 раза превышает стоимость самого велосипеда.
Однако, создатели верят в потенциал своей технологии. Их велосипед на двух литрах водорода способен, как уже было сказано, проехать 100 км. Схожий запас хода показывают и продвинутые электровелосипеды, но водород эффективнее. Один килограмм этого топлива содержит в 600 раз больше энергии, чем в килограммовой литий-ионной батареи. Поэтому можно получать нужные мощность и диапазон при меньшей массе.
Тем временем ученые работают над тем, чтобы сделать водородное топливо более доступным. Американские химики разработали устройство, способное одновременно вырабатывать топливо и электроэнергию. Новая система генерирует водородное топливо максимально экологически чистым и дешевым способом, используя для этого солнечную энергию.
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