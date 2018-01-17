В Швейцарии разработали кирпичи с лучшей в мире теплоизоляцией

Инженеры швейцарского исследовательского института Empa создали кирпичи с наилучшими на сегодня изоляционными показателями, заполнив их аэрогелем.

Аэрогели — материалы, в которых жидкий компонент геля заменен на газообразный. Помимо того, что они крайне легкие, у них очень высокие теплоизоляционные качества. Яннис Вернери и его коллеги из Empa разработали аэрогель, который легко заполняет отверстия глиняных кирпичей.

По сравнению с этими так называемыми «аэрокирпичами», кирпичи той же структуры и толщины с изоляцией из перлитового наполнителя на треть хуже удерживают тепло. Это значит, что стены из аэрокирпича можно строить на 35% тоньше при тех же теплоизоляционных качествах.

Различие проявилось еще более ярко, когда аэрокирпичи сравнили со старыми добрыми неизолированными кирпичами, которые проводят тепло в 8 раз лучше. По расчетам Empa, для того, чтобы выложить из этих кирпичей стену, так же хорошо защищающую от холода, как 20-см стена из аэрокирпича, она должна быть шириной 2 метра.

К сожалению, есть и загвоздка — аэрогель, который сейчас используется в этих новых кирпичах, довольно дорогой: один квадратный метр стены обойдется на $520 дороже обычной стены. Тем не менее, Вернери надеется, что технологический прогресс позволит снизить стоимость материала, и тогда аэрокирпичи смогут стать практичной заменой слоев изоляции, пишет New Atlas.

Сверхлегкий серебряный аэрогель с уникальными свойствами разработали ученые Национальной лаборатории Лоуренс Ливермор — он легкий, пористый, с высокой электро- и низкой теплопроводностью. Изобретатели предлагают использовать его в производстве аккумуляторов и электроники.