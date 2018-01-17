В Швейцарии разработали кирпичи с лучшей в мире теплоизоляцией

Инженеры швейцарского исследовательского института Empa создали кирпичи с наилучшими на сегодня изоляционными показателями, заполнив их аэрогелем.
Аэрогели — материалы, в которых жидкий компонент геля заменен на газообразный. Помимо того, что они крайне легкие, у них очень высокие теплоизоляционные качества. Яннис Вернери и его коллеги из Empa разработали аэрогель, который легко заполняет отверстия глиняных кирпичей.
По сравнению с этими так называемыми «аэрокирпичами», кирпичи той же структуры и толщины с изоляцией из перлитового наполнителя на треть хуже удерживают тепло. Это значит, что стены из аэрокирпича можно строить на 35% тоньше при тех же теплоизоляционных качествах.
Различие проявилось еще более ярко, когда аэрокирпичи сравнили со старыми добрыми неизолированными кирпичами, которые проводят тепло в 8 раз лучше. По расчетам Empa, для того, чтобы выложить из этих кирпичей стену, так же хорошо защищающую от холода, как 20-см стена из аэрокирпича, она должна быть шириной 2 метра.
К сожалению, есть и загвоздка — аэрогель, который сейчас используется в этих новых кирпичах, довольно дорогой: один квадратный метр стены обойдется на $520 дороже обычной стены. Тем не менее, Вернери надеется, что технологический прогресс позволит снизить стоимость материала, и тогда аэрокирпичи смогут стать практичной заменой слоев изоляции, пишет New Atlas.
Сверхлегкий серебряный аэрогель с уникальными свойствами разработали ученые Национальной лаборатории Лоуренс Ливермор — он легкий, пористый, с высокой электро- и низкой теплопроводностью. Изобретатели предлагают использовать его в производстве аккумуляторов и электроники.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Помощь союзников НАТО Украине за последние три года превысила $1 млрдВчера, 21:15 - 484 35
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательна11 ч. назад - 3538 29
Citibank: Биткоин - пузырь. Когда он лопнет, Украина сильно пострадает14 ч. назад - 14559 29
В Украине собираются изменить методику определения цены газа для населения12 ч. назад - 1846 22
Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки12 ч. назад - 9727 14
Citibank: Биткоин - пузырь. Когда он лопнет, Украина сильно пострадает14 ч. назад - 14559 29
Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки12 ч. назад - 9727 14
Доллар по 35: три простых шага как на этом заработать в 201813 ч. назад - 7241 6
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательна11 ч. назад - 3538 29
Умные фары не слепят водителей и показывают голограммы22 ч. назад - 3531 1
Lexus представил суперроскошный внедорожник8 ч. назад - 630 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4132 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2601 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6335 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3431
ПУМБОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-терміналиОбговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг