В КГГА рассказали, сколько аварийных домов насчитывается в Киеве

Сейчас в Киеве насчитывается 106 домов в аварийном или непригодном для жизни состоянии.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

В частности, 89 домов признаны ветхими, 3 — аварийными и 14 — непригодными для жизни. Последние находятся в Соломенском районе на улицах Академика Потебни, Вадима Гетьмана, улице Далекой, Докучаевской и Медовой.

Отмечается, что до отселения жителей этих домов, обслуживание и необходимые ремонты выполняются жилищно-эксплуатационными организациями, на балансе которых находятся дома.

Напомним, что по состоянию на март 2016 года в Киеве насчитывалось 48 аварийных домов, 101 здание непригодное для проживания, и 150 объектов, имеющих неудовлетворительное техническое состояние.

Тогда руководителям районных госадминистраций было поручено провести инвентаризацию всех этих зданий для составления дальнейших рекомендаций по их эксплуатации.