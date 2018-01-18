Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 236 0

В КГГА рассказали, сколько аварийных домов насчитывается в Киеве

В КГГА рассказали, сколько аварийных домов насчитывается в Киеве

Сейчас в Киеве насчитывается 106 домов в аварийном или непригодном для жизни состоянии.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

В частности, 89 домов признаны ветхими, 3 — аварийными и 14 — непригодными для жизни. Последние находятся в Соломенском районе на улицах Академика Потебни, Вадима Гетьмана, улице Далекой, Докучаевской и Медовой.

Отмечается, что до отселения жителей этих домов, обслуживание и необходимые ремонты выполняются жилищно-эксплуатационными организациями, на балансе которых находятся дома.

Напомним, что по состоянию на март 2016 года в Киеве насчитывалось 48 аварийных домов, 101 здание непригодное для проживания, и 150 объектов, имеющих неудовлетворительное техническое состояние.

Тогда руководителям районных госадминистраций было поручено провести инвентаризацию всех этих зданий для составления дальнейших рекомендаций по их эксплуатации.

По материалам 112
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018