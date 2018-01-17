Полиграфкомбинат "Украина" вдвое увеличит производство биометрических паспортов

“Полиграфкомбинат “Украина“ значительно увеличит мощности производства биометрических паспортов с 10 тысяч в сутки до 21 тысячи в сутки”, — говорится в сообщении.

Увеличение мощностей произойдет благодаря новому оборудованию, которое закупил полиграфкомбинат, а именно — система BookMaster One #351 стоимостью 1,7 млн евро.

“Производительность новой системы составляет 500 паспортов в час, то есть около 11 тыс. паспортов в сутки и 3,96 млн паспортов в год”, — добавили в Минэкономразвития.

Как сообщили в министерстве, благодаря их инициативе уменьшить отчисления в бюджет части чистой прибыли полиграфкомбината, предприятие может направить дополнительных 35% чистой прибыли на новое оборудование.

Напомним, на полиграфкомбинате “Украина” начали плановую замену сертификатов, но она не повлияет на очередность выдачи паспортов гражданам.