Что происходит с валютными резервами Украины

«Международные резервы Украины на 1 января 2018 составили $18,8 млрд и за год выросли на 21%, в основном, благодаря кредиту МВФ», – сообщили в Нацбанке Украины.

При этом в регуляторе пояснили, что рост резервов произошел из-за финансовой помощи от Международного валютного фонда (которая составила $1 млрд), плюс вдобавок, НБУ на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке приобрел еще $1,3 млрд.

«Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 превысил наш прогноз (18,6 млрд долларов), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%», – воспользовавшись случаем, похвастались в НБУ.

Валютные резервы Украины нестабильны

Напомним, что стабильности в сфере валютных резервов в Украине не было никогда. Золотовалютные резервы то и дело «бросает» то в одну, то в другую сторону.

Вот как менялись золотовалютные резервы Украины на протяжении последних 15 лет:

2003 – $6,9 млрд

2004 – $9,7 млрд

2005 – $19,4 млрд

2006 – $22,4 млрд

2007 – $32,5 млрд

2008 – $31,5 млрд

2009 – $26,5 млрд

2010 – $34,6 млрд

2011 – $31,8 млрд

2012 – $24,5 млрд

2013 – $20,4 млрд

2014 – $7,5 млрд

2015 – $13,3 млрд

2016 – $15,5 млрд

2017 – $18,8 млрд

В декабре 2017 НБУ продал на рынке страны $182,5 млн для поддержки курса национальной валюты.

«По состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ», – резюмировали в регуляторе. Однако, несмотря на это, все же призвали правительство поскорее продолжить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества для успешного рефинансирования государственных долгов Украины.

«Ключевой макроэкономический риск для финансовой стабильности в ближайшие годы – прекращение сотрудничества с МВФ. Без поддержки международных финансовых институтов успешное рефинансирование $20 млрд суверенного и гарантированного государством долга со сроком погашения в 2018-2020 маловероятно. Украине стоит начать переговоры о запуске новой программы сотрудничества с МВФ еще до завершения нынешней в начале 2019», – заявляет НБУ.

В самом МВФ тоже не скрывают, что Украина просто обречена на отношения с фондом и предрекают нам довольно глубокую долговую яму.

«Украина обречена иметь программы с фондом на ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, США и Евросоюза, – цитируют СМИ источник в фонде. – Иначе вероятность повторного дефолта Украины очень большая».

Напомним, что МВФ в марте 2015 утвердил 4-летнюю кредитную программу в сумме $17,5 млрд для Украины. При этом прежняя программа от 2014 не была выполнена полностью. В рамках этой программы Украина получила 4 транша в сумме $8,38 млрд, последний из них – 5 апреля 2017 на $1 млрд. И МВФ заявляет, что Украина может получить транши еще на $4,4 млрд, если выполнит условия программы. Очередной кредит на $1,9 млрд не поступил, так как Верховная Рада не приняла предусмотренные программой законы.

Причины роста валютных резервов

Но вернемся к росту золотовалютных резервов. Что могут означать эти цифры, которые мало что говорят среднестатистическому обывателю?

«Информация достаточно неожиданная, – удивляется политтехнолог Василий Стоякин. – Результаты, вроде бы, неплохие – год назад международные резервы составляли $15,54 млрд, то есть, они выросли на 3 с лишним миллиарда, а значит, экономика Украины постепенно выходит из кризиса. В 2017 Украина действительно получила транш в размере $1 млрд, но и выплатила фонду $1,3 млрд (по данным самого же НБУ на начало декабря прошлого года). Объяснить рост международных резервов можно только изъятием денег из экономики, что, естественно, затормозило экономический рост, который и без того был небольшим».

По мнению экономиста Александра Дудчака, сами по себе цифры о росте резервов мало о чем говорят.

«Нынешние ЗВР составляют примерно $18,8 млрд, из них «чистые» – около трети, – поясняет экономист. – В сравнении с началом прошлого года они даже выросли на $3,4 млрд. Но недотягивают до «домайданных» примерно на $1,6 млрд. Что важно, так это то, за счет чего они выросли и для чего предназначены. Пополнялись они благодаря увеличению долгов (был получен транш от МВФ в $1 млрд, но выплачено было $1,5 млрд, размещения еврооблигаций: $3 млрд получили, $1,3 млрд из них сразу отдали) и за счет скупки валюты у населения – около $2 млрд».

Президент украинского аналитического центра Александр Охрименко также констатирует успехи НБУ и поясняет его причины:

«Действительно, за 2017 ЗВР выросли с $15,4 до $18,8 млрд. Хотя прогноз МВФ был, что ЗВР Украины достигнут $20 млрд. Не судьба. К слову, в декабре 2013 действительно ЗВР Украины были больше $20 млрд. Во многом этот рост обеспечили деньги населения. В связи с тем, что курс в 2017 большую часть времени был стабильным, население активно меняло доллары на гривну, а НБУ скупал валюту. Кроме того, существенно помог приток валюты от гастарбайтеров. МВФ дал кредит в $1 млрд в 2017, но это мизер, если учесть, что гастарбайтеры перечислили в Украину больше $7 млрд – вот кто действительно дал денег».

Прогнозы по золотовалютным резервам на 2018

А что же ожидает нас в 2018? Какую динамику продемонстрируют наши ЗВР? Обратимся к прогнозам наших экспертов.

«Девальвация, которую НБУ спровоцировал в конце 2017-го, привела к тому, что население теперь скупает доллары, а не продает, – говорит Александр Охрименко. – Так что этот источник пополнения ЗВР в 2018-м будет работать плохо. Ожидать новых кредитов МВФ пока не приходится, да и зарубежные инвесторы в Украину по-прежнему не спешат. Возможно, удастся разместить еврооблигации на сумму $3 млрд в 2018-м, но это еще вопрос. Так что наступивший год для наших резервов будет сложнее. К тому же нужно будет погасить около $5 млрд по внешним госдолгам, и если не будет притока валюты, то это будет минусом для ЗВР. Скорее всего, по итогам 2018 года золотовалютные резервы страны будут на уровне $15 млрд».

В нынешнем году нужно будет выплатить по обслуживанию внешних долгов больше, чем предполагается одолжить – примерно $5 млрд, соглашается Александр Дудчак. А в следующем и через год – еще больше: примерно по $9 млрд.

«Вследствие своеобразной внешней и внутренней политики правительство оказалось неспособно развивать производство и наращивать экспорт, – говорит Дудчак. – Оно надеется на новые подачки от МВФ, на размещение еврооблигаций, а для этого собирается принять новые законы, на которых настаивает запад. Но вряд ли это чем-то поможет. Правда, можно ожидать увеличения оттока населения за рубеж, и, соответственно, увеличение денежных поступлений от гастарбайтеров в Украину. И, не исключено, что в недалеком будущем в «рыночный оборот» запустят землю».