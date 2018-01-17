В Раде объяснили, какие полномочия получит Президент согласно закону о реинтеграции

Закон о реинтеграции Донбасса наделяет Президента Украины полномочиями создавать оперативные штабы и назначать командующих.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Иван Винник.

“Президент получит весомые и достаточные полномочия создавать соответствующие оперативные штабы по секторам, учитывая ситуацию с безопасностью, назначать командующих. Командующие и военнослужащие, задействованные в этих мерах обеспечения национальной безопасности, а именно так будет называться новый режим, будут наделены полномочиями задерживать лиц и применять оружие. Фактически они будут действовать в условиях гибридной войны, реализуя необходимый объем полномочий для защиты нашей территории”, – заявил И.Винник.