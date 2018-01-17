Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 136 0

В Раде объяснили, какие полномочия получит Президент согласно закону о реинтеграции

В Раде объяснили, какие полномочия получит Президент согласно закону о реинтеграции

Закон о реинтеграции Донбасса наделяет Президента Украины полномочиями создавать оперативные штабы и назначать командующих.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Иван Винник.

“Президент получит весомые и достаточные полномочия создавать соответствующие оперативные штабы по секторам, учитывая ситуацию с безопасностью, назначать командующих. Командующие и военнослужащие, задействованные в этих мерах обеспечения национальной безопасности, а именно так будет называться новый режим, будут наделены полномочиями задерживать лиц и применять оружие. Фактически они будут действовать в условиях гибридной войны, реализуя необходимый объем полномочий для защиты нашей территории”, – заявил И.Винник.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018