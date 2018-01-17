Lexus представил суперроскошный внедорожник

Компания Lexus на автосалоне в Детройте представила предвестника нового флагманского кроссовера — концепт-кар LF-1 Limitless. Новинка, формирующая новый сегмент, демонстрирует новый уровень технологий, а также задает вектор развития дизайна марки.

Длина Lexus LF-1 Limitless составляет 5014 миллиметров, ширина — 1986, высота — 1605 миллиметров. Колесная база насчитывает 2974 миллиметра. Дизайн кроссовера, созданный сотрудниками калифорнийской студии Toyota, называется “расплавленная катана”. Он сочетает в себе форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча.

Информации о силовой установке концепта нет. В “Лексусе” лишь отмечают, что LF-1 можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.

В оснащение роскошного кроссовера входит автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации. Например, система может предложить остановиться у ресторана, заправиться или забронировать номер в гостинице.