Утраченное полотно Рембрандта три жителя американского городка Тинек (штат Нью-Джерси) изначально хотели продать всего за $250, пишет портал USA Today.
Новым обладателем картины стал житель Франции. После того, как он убедился в подлинности полотна, он перепродал ее коллекционеру за $4 млн.
Сообщается также, что старые владельцы полотна, братья Ландау, приняли решение о продаже картины, которая находилась у них в доме с 30-х годов прошлого века, после смерти матери.
На оценщика, которому Ландау показали полотно, оно не произвело впечатления: на аукционе торги начались с отметки в $250, но очень скоро цена превысила $100 тысяч, а продана была за $1,1 млн.
Организаторы аукциона не могли понять, что происходит до тех пор, пока не позвонил участник торгов из Германии и не заявил, что данный лот – картина пера Рембрандта, которая входит в серию, написанную голландским художником в начале XVII века.
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