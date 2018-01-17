АМКУ открыл дело из-за роста цен на бензин

Антимонопольный комитет ведет расследование относительно ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“Исследуется деятельность игроков рынка относительно текущего роста цен на бензины. Открыто дело и ведется расследование из-за той ситуации, которая была в течение ноября-декабря 2017 года”, – сказал он.

Терентьев добавил, что в рамках этого дела комитет продолжает анализировать текущее состояние на рынке в январе 2018 года.

Глава АМКУ также сообщил, что комитет практически завершил расследование дела относительно ситуации на рынке сжиженного газа в 2017 году и ожидает, что сможет опубликовать информацию о результатах в феврале.

В конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет сообщил, что изучает возможный сговор операторов автозаправочных станций ОККО, WOG и группы компаний “Надежда” на рынке сжиженного газа.

В начале сентября АМКУ возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

С конца июля по 28 августа цена сжиженного газа выросла в среднем на 5 гривен/литр.

Основным фактором подорожания сжиженного газа аналитики “Консалтинговой группы А-95” называли нехватку ресурса.

Напомним, 15-16 января розничные цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС снова выросли.

Как сообщалось, рост цен на топливо в Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты.