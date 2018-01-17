Названа дата анонса Galaxy S9 и Galaxy S9+

На выставке CES 2018, которая прошла в начале января в Лас-Вегасе, глава мобильного бизнеса Samsung подтвердил, что новые флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9+ будут представлены в конце февраля в рамках выставки MWC 2018.

А сегодня журналист и информатор Эван Бласс, более известный под псевдонимом Evleaks, озвучил точную дату анонса новых флагманских смартфонов Samsung, а заодно даты старта предзаказов и начала продаж.

По сведениям Эвана Бласса, на которого ссылается интернет-портал GSMArena, презентация, посвящённая выходу Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, состоится 26 февраля, в день старта MWC 2018. Принимать предварительные заказы на новые смартфоны Samsung начнёт 1 марта, а в продажу они поступят примерно через две недели, 16 марта. Стоимость Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ не уточняется, но, скорее всего, она останется на уровне Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Кстати, сегодня нам стала известна ёмкость аккумуляторов новых флагманских смартфонов Samsung. В документации бразильского регулятора ANATEL указано, что Samsung Galaxy S9 будет иметь аккумуляторную батарею на 3000 мАч, а Galaxy S9+ получит батарею на 3500 мАч.