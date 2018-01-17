Китай будет обстреливать космический мусор лазером

Вопрос борьбы с космическим мусором поднимается ведущими мировыми космическими агентствами уже не первый раз. Разные специалисты предложили уже массу путей по очистке орбиты Земли от ненужного хлама, однако команда ученых из Китая предлагает, пожалуй, один из самых радикальных методов: специальные лазеры для того, чтобы уничтожить космический мусор.
Группа ученых из Инженерного университета ВВС Китая во главе с Цюань Вэнем планирует использовать лазер для дробления крупных фрагментов на более мелкие, которые впоследствии можно либо сжечь в атмосфере, либо же собрать и отправить подальше от Земли. Согласно плану ученых, если закрепить лазер на любом спутнике, он сможет по команде излучать короткие вспышки в инфракрасном диапазоне.
Количество вспышек составляет 20 за одну секунду. Как заявляют эксперты, этого количества должно хватить для того, чтобы разрушить крупные обломки. Китайские эксперты рассчитали углы излучения и позицию по отношению к Земле, при которой лазерные лучи будут наиболее эффективны, а также разработали проект строительства на орбите станции, предназначенной специально для уничтожения космического мусора, находящегося возле Земли.
На самом деле за последние 60 лет количество космического скопившегося мусора, по разным подсчетам, достигло порядка 20 000 фрагментов, которые вращаются со скоростью до 28 000 километров в час. И это является большой проблемой, ведь количество полетов с каждым днем увеличивается, увеличивая и количество космического мусора, который состоит в основном из обломков отработавших свое элементов космических кораблей.
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