Умные фары не слепят водителей и показывают голограммы

Компания Texas Instruments представила на выставке CES технологию управления «умными» фарами. С ее помощью фары смогут автоматически «приглушаться», когда навстречу едет другой автомобиль, точечно освещать любую поверхность, контролировать яркость до пикселя и даже показывать на дороге голограммы водителям и пешеходам, пишет Wired.

В эпоху, когда цифровые технологии делают ненужными разные механизмы (ДВС, CD-ROM, DSLR), старейшая компания в Кремниевой долине Texas Instruments, наоборот, делает ставку на миллионы «девайсов». На выставке CES компания представила собственную технологию управления умными фарами на базе чипа DLP5531-Q1. Устроена она так: более миллиона микрозеркал, которые способны переворачиваться до 10 тысяч раз в секунду, либо отражают свет через линзы, получая белый пиксель, либо поглощают свет с помощью черной поверхности, генерируя черный пискель. Таким образом, можно контролировать степень освещенности до мельчайших деталей.

Система пока использовалась, в основном, в кино и проекторах, но теперь TI хочет продать ее автопроизводителям. Сама технология не нова — ее уже продвигает, например, Audi, но TI смогла добиться более высокого разрешения и не требует установки LED-ламп.

Самое очевидное применение технологии — сохранение дальнего света, даже если навстречу едет другой автомобиль. Система сможет отслеживать встречный свет с помощью камер и приглушать собственные фары, но не целиком, а только ту часть, которая прямо направлена на другого водителя. Она также может работать вместе с сенсорами и освещать опасные или важные объекты, требующие внимания водителя — животных, выбегающих из леса, пешеходов, дорожные знаки.

В итоге, умные фары могут стать неотъемлемой частью робомобиля. «Система предназначена для контроля света фар, но ей ничто не мешает проектировать информацию на дорогу», — говорит глава проекта Брайан Баллард. У беспилотника пока нет средств для коммуникации с пешеходами, например, моргнуть дальним светом, показывая, что он его пропускает. Вместо этого фары смогут передать сообщение «Можно идти!» или спроектировать виртуальную «зебру» прямо на асфальт.