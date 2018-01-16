Капитальная чистка: Нацбанк презентовал реформу расчета банковского капитала

Нацбанк презентовал новый этап чистки банковской системы. На этот раз регулятор взялся за очищение банковского капитала. Ведомство разместило на официальном сайте «Концепцию усовершенствования требований к капиталу» и попросило банкиров по достоинству ее оценить.

И хотя финансисты не видят серьезных угроз в реформе, поскрести по сусекам акционерам скорее всего придется — новая методика расчета неизбежно приведет к необходимости докапитализировать большинство банков.

Что поменяется

В презентованной концепции Нацбанк указывает, что реформа является частью программы реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и имплементации основных принципов эффективного банковского надзора. А сами новации призваны внедрить европейские требования к капиталу по третьему Базелю.

В частности, концепция предусматривает разделение регулятивного капитала на 3 составляющих вместо 2-х существующих: основной и дополнительный капитал 1-го уровня, а также капитал 2-го уровня. Сейчас регулятивный капитал банки делят на 2 уровня.

Согласно презентации НБУ, в основной капитал 1-го уровня (ОК1) войдут простые акции, эмиссионный доход от них, незарегистрированные уплаченные взносы акционеров, а также финпомощь от них. Квартальная или годовая нераспределенная прибыль (включат меньшее из значений), фонды/резервы, созданные за счет прибыли.

А вычтут из него:

убытки,

уценку активов, оцениваемых по справедливой стоимости,

выкупленные банком собственные простые акции,

нематериальные активы по балансовой стоимости,

кредиторскую задолженность,

прямые и косвенные инвестиции в простые акции,

непокрытый кредитный риск,

дополнительный капитал 1-го уровня (ДК1), если тот имеет отрицательное значение.

В сам ДК1 учтут бессрочные субординированный долг за вычетом инвестиций в бессрочный субдолг и отрицательного капитала 2-го уровня (К2).

«Учет в капитале первого уровня бессрочного субдолга, скорее всего будет сопровождаться жесткими правилами его заведения и содержания в составе капитала. Хотя четких правил пока нет, уверена, что инвесторы 10 раз задумаются, заводить или нет. Точно будет прописано, что в случае каких-то проблем в банке эти средства принудительно будут конвертироваться в акции по упрощенной процедуре заведения в капитал», — рассказала UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Учтут не все

Собственно, в расчете капитала второго уровня и кроется основная часть реформы. Его посчитают из привилегированных акций, эмиссионного дохода по ним, срочного (свыше 5 лет) субординированного долга. И вычтут из него выкупленные собственные привилегированные акции, а также инвестиции в срочный субдолг.

Но главное, при расчете кредитного риска по нормативам Н7-Н9 учтут не весь К2, а только ту его часть, которая не превышает 1/3 от капитала 1-го уровня.

«Не помню, чтобы такие требования устанавливались Базелем III. Похоже, это ноу-хау Нацбанка — формально он имеет право ужесточить европейские требования, но не упрощать их», – говорит Невмержицкий.

Такой подход для многих банков может обернуться потребностью в докапитализации. Ведь нередко акционеры использовали субдолг, как способ технической «накачки» капитала: предоставленные средства затем выводились через кредитование связанных компаний.

Теперь такая схема потеряет экономическую целесообразность и будет стимулировать акционеров вкладывать средства напрямую в капитал. В этом, полагают банкиры, и кроется смысл реформы: Нацбанк акцентирует внимание на необходимости формировать капитал за счет невозвратных средств от акционеров, прибыли и т.д.

«Для многих это станет тревожным звоночком и вынудит их уже сейчас заняться вопросом конвертации субдолга в капитал. Процедура такая есть. Альтернатива — оставить все, как есть, и считать нормативы только от части субординированного долга — вряд ли кому-то понравится», — резюмировал Невмержицкий.

2018 год НБУ планирует потратить на подготовку соответствующей нормативной базы. А ввести новое положение намерен уже в 2019 году. Участники рынка не исключают, что нынешняя презентация написана регулятором не столько для того, чтобы узнать их мнение относительно грядущей реформы, сколько для того, чтобы стимулировать их начать работу по переводу срочного субдолга в капитал уже сейчас.

Юрий Павлов