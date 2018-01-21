Идея БОДа совершит прорыв в 2018 году - мнение

В 2018 году идея безусловного основного дохода (БОДа) приобретет популярность среди политиков разного спектра, считают эксперты. В нескольких странах появятся проекты новых экспериментов с БОДом, причем их масштаб вырастет до городского и даже национального уровня. Интерес людей к выплатам без обязательств также будет расти — это доказал и прошедший год.

Безусловный основной доход станет популярной практикой в 2018 году, как среди политиков, так и среди общественности. Чиновники будут выступать в поддержку введения выплат без обязательств во многих городах и странах. «В 2018 году появятся конкретные предложения по введению БОДа в США», — прогнозирует американский эксперт по безусловным выплатам Джим Пью.

Эксперименты с базовым доходом уже проводятся в Финляндии и Канаде. В этих странах БОД тестируют в качестве альтернативы существующей системе соцгарантий. Жители Кении получают выплаты в рамках борьбы с бедностью. К экспериментам также готовятся США и Шотландия.

«Когда я заговариваю с людьми о безусловном доходе, почти все знают что-то об этой концепции. Это касается и избранных чиновников», — рассказал Пью Business Insider. Рост осведомленности подтверждают и соцопросы. В Европе в 2016 году о БОДе ничего не слышали 17% опрошенных, а в 2017 — уже только 13%. Число сторонников идеи в Европе также выросло с 64% до 68%. Однако, наибольшую поддержку идее оказывают страны, в которых БОД пока не включен в политическую повестку. По данным организации European Social Survey, больше всего сторонников БОДа проживает в России, Израиле и Словении.

Эксперты не исключают, что в 2018 году о новой форме соцгарантий заговорят в странах, которые до этого не высказывались в пользу идеи БОДа. Писатель Скотт Сантенс предполагает, что интерес проявят Польша, Мексика и Япония.