На полиграфкомбинате будут производить дополнительно 500 биометрических паспортов в час

Полиграфкомбинат запустил дополнительную линию персонализации биометрических загранпаспортов (внесения в них персональных данных), что позволит ликвидировать существующую очередь за их получением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Во вторник, 16 января, первый вице-премьер-министр Степан Кубив проверил запуск нового оборудования для нанесения персональных данных биометрических загранпаспортов.
“Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в 3 смены, то после запуска новой машины они смогут производить вдвое больше документов. Сейчас это 10 тыс. паспортов в сутки, а с сегодняшнего дня это будет 21 тыс. в сутки”, — сказал первый вице-премьер.
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Новое оборудование — это система BookMaster One №351 от компании ІАІ industrial systems B.V. стоимостью 1,7 млн евро. Производительность новой системы составляет 500 паспортов в час, то есть около 11 тыс. паспортов в сутки и 3,96 млн паспортов в год.
“Сейчас в очереди стоит 775 тыс. наборов персональных данных. Новое оборудование поможет стабилизировать ситуацию с персонализацией срочных документов в течение нескольких месяцев, и в течение следующих 2-3 месяцев очередь будет ликвидирована”, — заявляют в ведомстве.
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