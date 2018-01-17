Украинские виноделы переходят на коньяк

В 2017 году украинские виноделы произвели 18,7 млн дал виноматериалов, что почти на 2 млн дал больше, чем годом ранее. При этом переработали 270 тыс. т. винограда, из которых вырастили сами только 42 тыс. т., а остальные 228 тыс. т – купили. Такие данные опубликовал на своем веб-сайте Госстат.

Примечательно, что в прошлом году резко увеличилось производство коньячных виноматериалов. Если в 2016-м их произвели 2,1 млн дал, то в прошлом году почти вдвое больше – 3,98 млн дал.

Эксперты поясняют столь резкий рост правительственными инициативами, согласно которым доля украинского сырья в коньяках должна составлять не мене 30% начиная с января 2018-го. В противном случае использовать на бутылках словосочетание «коньяк Украины» производитель не сможет.

«Поэтому очень многие производители перерабатывали и закладывали на выдержку собственные коньячные спирты, чтобы в будущем иметь украинскую долю сырья», – разъяснил директор Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Вячеслав Пономарев.

Вместе с тем, сократилось производство виноматериалов для шампанских и игристых вин. Если в 2016-м треть всех виноматериалов производилось для этих нужд, то в прошлом году – только 26%. И хотя абсолютные цифры производства сократились всего на 2% до 4,9 млн дал, эксперты поясняют такие тенденции увеличением акцизов, из-за которых спрос на игристые вина падает.

В отличие от сухих вин, акцизный сбор на шампанское в Украине постоянно растет. В 2016-м его увеличили до 11,65 грн./л, а в 2017-м – до 12,95 грн./л.

«Спрос падает, потому и сокращается производство виноматериалов. До усиления акцизного давления он активно рос, а сейчас, хоть темпы сокращения объемов производства и снизились, общий объем на 20-30% ниже максимальных показателей», – добавил Пономарев.