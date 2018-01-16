В Испании расследуют отмывание чиновниками РФ €30 млн

Прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники отмыли 30 млн евро в стране, сообщает издание Еuobserver.
«Испания начала расследование жалоб на то, что российские чиновники отмыли 30 миллионов евро через страну ЕС в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским», — говорится в сообщении.
Как отмечается, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.
Тем временем, украинский Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством об экстрадиции народного депутата Александра Онищенко.
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