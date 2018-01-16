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Экс-милиционер пытался вывезти в Венгрию тонну янтаря – СМИ

Экс-милиционер пытался вывезти в Венгрию тонну янтаря – СМИ

Бывший начальник уголовного розыска пытался вывезти за границу около тонны янтаря, который он спрятал под обшивкой микроавтобуса Mercedes.

Бывший милиционер из Берегово (Закарпатская область) пытался вывезти в Венгрию около тонны янтаря. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, инцидент произошел еще 12 января. Бывший сотрудник Береговского райотдела милиции вез в микроавтобусе Mercedes около 900 кг необработанного янтаря, который был скрыт под обшивкой салона.

Издание выяснило, что бывший правоохранитель в свое время возглавлял уголовный розыск. Сам он является жителем приграничного села Косино.

Напомним, в Ровно городской суд наложил арест на ранее изъятые работниками прокуратуры и полиции около 1,6 тонны обработанного и необработанного янтаря.

По материалам Комментарии
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