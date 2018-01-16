Киевлянину заплатили 37 тысяч за яму на дороге

В Киеве водитель получил 37 тысяч гривен за яму на дороге.
Так, в декабре 2017 года, согласно постановлению Святошинского районного суда, водитель BMW избежал штрафа в размере 340 грн и лишения прав сроком до 12 месяцев. Такое наказание предусматривала статья, согласно которой автомобилист совершил ДТП, не предвидела проблемы на дороге.
Экспертиза установила, что на месте аварии выявлен дефект дорожного покрытия (выбоина размером 30 на 30 см и глубиной 4 см). Ограждений и сигнальных объектов на месте не было. “В связи с тем, что ответственность за состояние дорог несет “Киевавтодор”, их ненадлежащее состояние свидетельствует о том, что водитель не нарушал правила дорожного движения”, – говорится в решении суда.
Отмечается, что водитель Volkswagen Passat больше года судился со Службой автодорог Киевской области, требуя возместить ему 6,5 тыс. грн. материального ущерба и 5,5 тыс. грн морального. А владельцу автомобиля Honda Accord удалось выиграть у ДЭУ Святошинского района 37 тыс. грн. И счет подобных случаев, судя по Реестру судебных решений, уже пошел на десятки.
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