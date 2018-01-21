Через два года возобновляемая энергия станет дешевле традиционной

Глава Международного агентства возобновляемых источников энергии на саммите в Абу-Даби обнародовал доклад, согласно которому уже через два года все виды возобновляемой энергии будут дешевле электричества, получаемого путем сжигания ископаемого топлива. Это решит проблему привлечения инвестиций в сферу «чистой» энергетики и даст стимул для масштабного использования «зеленых» технологий, пишет Quartz.

В большинстве стран электроэнергия, генерируемая за счет возобновляемых источников, уже конкурирует с получаемой путем сжигания ископаемого топлива по стоимости. Отчет Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) прогнозирует, что к 2020 году все виды альтернативной энергетики станут дешевле традиционных.

Сегодня стоимость энергии из ископаемого топлива составляет от $0,05 до $0,17 за кВт•ч. Согласно оценке агентства, в среднем стоимость кВт•ч из возобновляемых источников энергии составила в 2017 году от $0,05 для гидроэнергетики до $0,10 для солнечных панелей. Стоимость энергии ветра на суше равнялась $0,06 за кВт•ч, геотермальной энергии — $0,07. Оффшорная ветровая и солнечная энергия пока еще стоят дороже ископаемого топлива. Но по прогнозу агентства, к 2020 году их стоимость опустится до $0,10 и $0,06, соответственно.

«Уже через два года переход к возобновляемым источникам энергии станет решением, не просто ориентированным на охрану окружающей среды, — говорит глава агентства Аднан Амин. — Оно станет исключительно экономическим».

Если прогноз окажется верным, отрасль альтернативной энергетики преодолеет свои нынешние проблемы за счет массового привлечения инвестиций, и возможность перехода человечества на новые источники энергии станет вполне реальной.