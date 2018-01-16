Ставки по депозитам. Падают еще быстрее

Ни статистика по росту цен, ни повышение учетной ставки Нацбанком не заставили финансистов отступить от выбранного курса. Поводы для радости вкладчиков отсутствуют – банки продолжают снижать максимальные ставки по депозитам. Более того, их падение даже ускорилось, по сравнению с концом прошлого года.

Перед Новым годом и на праздничной неделе финучреждения срезали максимальные ставки по гривневым и валютным вкладам. По депозитам в национальной валюте снижение достигло 1,5%. Интересно, что на этот раз доходность уменьшали те банки, которые раньше проявляли наибольшую щедрость.

Проминвестбанк долгое время занимал второе место среди банков по показателю максимальной доходности годовых гривневых вкладов. Но на праздничной неделе он срезал максимальную ставку по таким депозитам на 1,25% и за счет этого опустился на 9-е место в десятке самых доходных финучреждений.

Банк Инвестиций и Сбережений в предыдущих обзорах занимал третью позицию в десятке самых доходных. Теперь он уменьшил ставку по 12-месячным вкладам в гривне на 1,5% и опустился на 6-ю позицию.

В прошлом обзоре Индустриалбанк был 7-м в десятке самых щедрых банков. Но он также уменьшил максимальные ставки и вообще выбыл из этого списка. Такая же ситуация и с Идея Банком, который ранее замыкал десятку.

Вместо «вылетевших» финучреждений в десятку вошли Сбербанк и Марфин. Что касается последнего, он повысил ставки и занял 5-е место.

Мисто Банк также повысил максимальные ставки, но только по 6-месячным вкладам. Зато доходность долгосрочных депозитов упала. Аналогичная ситуация в Универсалбанке. Это финучреждение увеличило максимальную ставку по вкладам до востребования, но по срочным депозитам — понизило.

А-Банк, Кредит Днепр и Пивденный также решили не баловать больше вкладчиков и сократили максимальные ставки по гривневым вкладам.

Доллар

Банк Инвестиций и Сбережений в прошлых обзорах предлагал самую высокую максимальную ставку по годовым долларовым вкладам. Но теперь он снизил доходность и опустился на 6-ю позицию. Его место занял Банк Форвард.

Индустриалбанк и раньше лишь замыкал десятку самых доходных банков по годовым долларовым вкладам. Теперь ставки по таким депозитам еще упали и банк выбыл из нашего списка, уступив свое место Укргазбанку.

Также ставки снизили А-Банк, Кредит Днепр, Пивденный и Правэкс-Банк. В Мисто Банке долларовые вклады на 9 и 3 месяца подешевели, а вот на 12 и 6 месяцев — подорожали.

В свою очередь, Марфин – увеличил максимальные ставки по вкладам на 6 и 12 месяцев, а по краткосрочным депозитам — понизил.

Евро

Сбербанк продолжает платить больше остальных за годовые вклады в евро. А вот Проминвестбанк, который долгое время занимал второе место по показателю доходности таких депозитов, срезал максимальные ставки и опустился на 7-е место.

Банк Инвестиций и Сбережений раньше был на 4-ом месте в списке. Теперь он снизил максимальные ставки по годовым вкладам в евро и опустился на одну позицию.

Мисто банк и Марфин, напротив, решили привлекать евровалюту. Они увеличили максимальную доходность годовых вкладов и поднялись на 3-е и 4-е место в десятке.

Также максимальные ставки по вкладам в евро снизили Кредит Днепр и Правэкс-Банк.

**Индустриалбанк предлагает только вклады на 13 месяцев

Методика

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям — срочности и валюте. Смотрели только на вклады, доступные любому «человеку с улицы». Потому в обзоре не участвуют «социальные» вклады — пенсионные, студенческие, детские и т.д. При сравнении не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за большую сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, а потому они отражены в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один — детский. Последние два автоматически исключаются из обзора. Среди оставшихся четырех — вклады с выплатой процентов в конце срока и каждый месяц, депозит с возможностью пополнения, а также еще один — дающий клиенту право досрочно расторгнуть договор. «Минфин» смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка — 18% — получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока. Именно она и будет указана в таблице.

«Минфин» напоминает, что максимально высокая ставка не гарантирует такую же доходность в конечном итоге, ведь с доходов по банковским вкладам уплачивается налог. В этом году он составляет 18%. Вдобавок к этому государство потребует уплатить 1,5% военного сбора.

Алексей Рябуха