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Microsoft закрывает возможность бесплатного перехода на Windows 10

Microsoft закрывает возможность бесплатного перехода на Windows 10

9 января Microsoft вывела Windows 8.1 из фазы активной поддержки, через пять лет после запуска этой операционной системы – по сути, пользователи теперь работают с мёртвой ОС.

Ещё неделя была дана тем, кто хочет бесплатно обновиться до Windows 10, а сейчас остались буквально часы.

Отныне Windows 8.1 не будет получать никаких значимых улучшений или исправлений ошибок – лишь заплатки против уязвимостей, которые будут выходить ещё пять лет, до 2023 года.

С точки зрения Microsoft, пользователи должны были уже перейти на Windows 10, более современную платформу, получающую исправления, заплатки и периодические пакеты обновлений. Для этого компания дала довольно продолжительное окно в один год, позволяющее бесплатно перейти на актуальную ОС. Данные NetMarketshare показывают, что до 7% пользователей отказались обновиться или просто забыли это сделать. Кстати, до сих пор самой популярной ОС в портфеле Microsoft выступает Windows 7, которая, судя по тем же данным, установлена на 45% всех ПК.

Windows 10 является работой над ошибками Windows 8, так что вряд ли есть существенные поводы оставаться на старой ОС. Сейчас существует последний шанс обновиться бесплатно (если Microsoft снова не продлит действие программы). Когда Microsoft называла окончательную дату бесплатных обновлений, она добавила лазейку для людей, использующих специальные возможности вроде экранного диктора или клавиатуры Брайля, дав им чуть больше времени.

Лазейка удобна тем, что работает на любой системе: если пользователь когда-либо запускал экранного диктора или голосовой ввод текста, он может указать, что воспользовался специальными функциями – Microsoft детально не проверяет. Изначально компания предупреждала, что возможность будет действовать до 31 декабря 2017 года, но потом продлила её до 16 января.

Для тех, кто пропустит по каким-то причинам и этот срок, есть надежда, что Microsoft, желающая минимизировать фрагментацию своих ОС, предложит какой-нибудь иной способ. Так или иначе, сейчас бесплатно обновиться можно, перейдя на сайт специальных возможностей Microsoft и проследовав инструкциям (нужно нажать большую кнопку «обновить сейчас»).

По материалам Комментарии
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